Rieupeyroux

Fête de la musique de Cotcot et Morgane

16 rue droite Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Viens fêter la musique avec CotCot et Morgane !

Chaque mois, laissez vos enfants plonger dans un univers magique où chant et musique s’entrelacent pour nourrir leur imagination et éveiller leur curiosité.

En partenariat avec Morgane Massala, musicienne

Pour les tout-petits, de 1 à 5 ans. Entrée libre sous réserve de places disponibles. .

16 rue droite Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

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English :

Come celebrate music with CotCot and Morgane!

L’événement Fête de la musique de Cotcot et Morgane Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)