Fête de la musique de Cotcot et Morgane Rieupeyroux
Fête de la musique de Cotcot et Morgane Rieupeyroux samedi 27 juin 2026.
Rieupeyroux
Fête de la musique de Cotcot et Morgane
16 rue droite Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Viens fêter la musique avec CotCot et Morgane !
Chaque mois, laissez vos enfants plonger dans un univers magique où chant et musique s’entrelacent pour nourrir leur imagination et éveiller leur curiosité.
En partenariat avec Morgane Massala, musicienne
Pour les tout-petits, de 1 à 5 ans. Entrée libre sous réserve de places disponibles. .
16 rue droite Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr
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English :
Come celebrate music with CotCot and Morgane!
L’événement Fête de la musique de Cotcot et Morgane Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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