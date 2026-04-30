Marchés gourmands Rieupeyroux
Marchés gourmands Rieupeyroux mardi 21 juillet 2026.
Rieupeyroux
Marchés gourmands
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18
Venez passer un agréable moment lors d’un repas autour d’animations musicales variées sur la place de l’Église ! À partir de 19h, restauration assurée par les producteurs et commerçants de Rieupeyroux.
Les groupes de l’été
– Le 21 juillet : sur un mal entendu
– Le 28 juillet : la carriole
– Le 11 août : Guillaume FRIC
– Le 18 août : Christophe ESPOSITO .
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12 mairie.rieupeyroux@orange.fr
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English :
Come to spend a pleasant moment during a meal around varied musical animations on the place of the Church! From 7 pm, catering provided by producers and merchants of Rieupeyroux.
L’événement Marchés gourmands Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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