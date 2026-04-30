Rieupeyroux

Marchés gourmands

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18

Venez passer un agréable moment lors d’un repas autour d’animations musicales variées sur la place de l’Église ! À partir de 19h, restauration assurée par les producteurs et commerçants de Rieupeyroux.

Les groupes de l’été

– Le 21 juillet : sur un mal entendu

– Le 28 juillet : la carriole

– Le 11 août : Guillaume FRIC

– Le 18 août : Christophe ESPOSITO .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12 mairie.rieupeyroux@orange.fr

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English :

Come to spend a pleasant moment during a meal around varied musical animations on the place of the Church! From 7 pm, catering provided by producers and merchants of Rieupeyroux.

L’événement Marchés gourmands Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)