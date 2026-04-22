Festival en Bastides à Rieupeyroux Rieupeyroux
Festival en Bastides à Rieupeyroux Rieupeyroux mardi 4 août 2026.
Rieupeyroux
Festival en Bastides à Rieupeyroux
le bourg Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Un festival des arts de la rue qui se déroule dans les six bastides du Rouergue, avec plusieurs spectacles dans chaque bastide en journée et en soirée !
programme à venir .
le bourg Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74 espacesculturels@wanadoo.fr
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English :
A street arts festival taking place in the six bastides of Rouergue, with several shows in each bastide during the day and evening!
L’événement Festival en Bastides à Rieupeyroux Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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