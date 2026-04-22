Rieupeyroux

Festival en Bastides à Rieupeyroux

le bourg Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Un festival des arts de la rue qui se déroule dans les six bastides du Rouergue, avec plusieurs spectacles dans chaque bastide en journée et en soirée !

programme à venir .

le bourg Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74 espacesculturels@wanadoo.fr

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English :

A street arts festival taking place in the six bastides of Rouergue, with several shows in each bastide during the day and evening!

L’événement Festival en Bastides à Rieupeyroux Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)