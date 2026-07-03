L’art 2.0, entre fascination et rejet Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

L’art 2.0, entre fascination et rejet

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2027-01-26

Date(s) :

2026-09-25

Que devient la création artistique avec ou face aux nouvelles technologies et à l’Intelligence Artificielle ?

Dans le cadre de ‘Virtuel ! Et alors ?’

Exposition collective

L’art 2.0, entre fascination et rejet

Vernissage Vendredi 25 septembre 2026 à 19h

Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux

Jusqu’au 25 janvier 2027

Entrée libre

Les nouvelles technologies ouvrent aujourd’hui des possibilités créatives inédites. L’IA devient un nouvel outil pour certain·es artistes, un terrain d’expérimentation pour d’autres, mais suscite également des inquiétudes quelle place reste-t-il au geste, à la sensibilité, au temps de création, à l’auteur et à l’autrice ? Jusqu’où ces technologies enrichissent-elles la création artistique et à partir de quand la remettent-elles en question ?

Plutôt que d’apporter une réponse unique, l’exposition choisit de donner la parole aux artistes.

Professionnel·les, amateurs et amatrices y présentent leurs œuvres côte à côte, sans distinction de parcours ni de techniques et sous toutes leurs formes afin de se rencontrer pour offrir une diversité de regards sur un même sujet.

Certaines œuvres traduisent l’enthousiasme face aux nouveaux outils, ou expriment le doute, la résistance, le rejet. D’autres encore explorent simplement les possibilités offertes par ces technologies. Ensemble, elles composent une exposition où il ne vous est pas demandé de choisir un camp, mais de vous interroger.



En rompant avec le format traditionnel, le Centre Culturel transforme l’Espace Gilbert Alauzet en un lieu vivant où les œuvres deviennent autant de prises de position. Chacune répond à sa manière à une question qui dépasse largement le monde de l’art. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

What is becoming of artistic creation with or in the face of new technologies and Artificial Intelligence?

L’événement L’art 2.0, entre fascination et rejet Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)