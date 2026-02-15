Festival de cinéma Rencontres…à la campagne Rieupeyroux
2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron
Début : Vendredi 2026-09-09
fin : 2026-09-13
2026-09-09
Venez participer au 29e festival de cinéma de Rieupeyroux !
C’est une programmation à l’image de nos envies des films non-stop toute la journée (coups de cœur, films du patrimoine, avant-premières…), des rencontres avec des professionnels de cinéma. Sans oublier bar-restauration et apéro-concerts sur le site tous les soirs !
GRILLE DE PROGRAMME à venir .
2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr
English :
Come and take part in the 29th Rieupeyroux Film Festival!
L’événement Festival de cinéma Rencontres…à la campagne Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)