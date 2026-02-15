Festival de cinéma Rencontres…à la campagne

Rieupeyroux Aveyron

Début : Vendredi 2026-09-09

fin : 2026-09-13

2026-09-09

Venez participer au 29e festival de cinéma de Rieupeyroux !

C’est une programmation à l’image de nos envies des films non-stop toute la journée (coups de cœur, films du patrimoine, avant-premières…), des rencontres avec des professionnels de cinéma. Sans oublier bar-restauration et apéro-concerts sur le site tous les soirs !

GRILLE DE PROGRAMME à venir .

+33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

English :

Come and take part in the 29th Rieupeyroux Film Festival!

