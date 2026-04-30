Rieupeyroux

Marchés de producteurs de pays

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-06-14

Un marché de produits locaux vous attend tous les dimanches matins de mi-juin à mi-septembre sur le parking du cinéma

Dans les allées, se mélangent les senteurs de l’aligot, de la charcuterie et des poulets rôtis, l’odeur du fromage de chèvre et le parfum de la fouace, du pain et du gâteau à la broche, des fruits et de la campagne… .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12 mairie.rieupeyroux@orange.fr

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English :

If you want to eat real local produce and taste the best that the terroir has to offer, head to one of the frequent markets where you’ll meet indigenous producers and breeders. From the farm to the fork there’s nothing more authentic!

L’événement Marchés de producteurs de pays Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)