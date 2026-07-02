Virtuel ! Et Alors ? Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

Virtuel ! Et Alors ?

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-09-25

Itinéraire d’un.e curieux.se

Pour la 5ème année le Centre Culturel ASV continu à développer des actions autour d’une thématique sociétale.

De septembre à décembre 2026 ce sera “Virtuel ! Et alors ?”

L’Intelligence Artificielle entre dans nos vies à une vitesse inédite. Elle transforme notre façon de travailler, d’apprendre, de créer, de communiquer, de nous informer.

Derrière les promesses d’innovation se dessinent aussi de nombreuses interrogations quelles conséquences sur nos métiers ? Sur nos liens sociaux ? Sur notre rapport à la connaissance ? Sur la création artistique ? Sur nos libertés, d’exercer notre esprit critique ou l’environnement ?

Plutôt que d’apporter des réponses toutes faites, “Virtuel ! Et alors ?” propose un espace de découverte, de sensibilisation, d’expérimentation, de réflexion… Pendant quatre mois, café-débat, conférences, spectacle, exposition, ateliers, rencontres, … permettront de croiser les regards avec spécialistes, artistes, professionnel·les et citoyen·nes.

Comme vous l’aurez compris, l’objectif n’est ni de célébrer les nouvelles technologies, ni de les condamner. Il est de donner à chacun et chacune les moyens de démystifier l’intelligence artificielle, de nourrir une réflexion personnelle et de garder son libre arbitre. Il est essentiel de conserver cette capacité à questionner, à comprendre et à choisir.

Ouvert à tous et toutes, “Virtuel ! Et alors ?” s’adressera aux scolaires comme aux séniors, des habitant·es aux professionnels, en passant par les collectivités et associations, sans oublier les curieux et curieuses autour d’une même ambition faire du numérique un sujet de culture, de compréhension et de débat partagé.

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2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79

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English :

A Curious Traveler’s Itinerary

For the 5th year, the ASV Cultural Center continues to develop initiatives centered on a social theme.

From September through December 2026, it will be “Virtual!” So what?

L’événement Virtuel ! Et Alors ? Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)