Informations pratiques

Rieupeyroux

IA-t-il une humaine dans la salle ?

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-28

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

L’IA fascine autant qu’elle inquiète. Capable de nous aider à écrire, créer des images, traduire, apprendre ou gagner du temps, elle soulève aussi de nombreuses questions .

Dans le cadre de ‘Virtuel ! Et alors ?’

Café/Débat “Sur les chemins du numérique”

Entrée libre Par Kévin Rapaport*

L’IA fascine autant qu’elle inquiète.

Capable de nous aider à écrire, créer des images, traduire, apprendre ou gagner du temps, elle soulève aussi de nombreuses questions disparition de certains métiers, désinformation, protection des données, écologie, place de l’humain…

Mais déjà, c’est quoi l’Intelligence Artificielle ?

Entre découvertes, échanges d’expériences et réflexion collective, ce moment permettra de mieux comprendre cette technologie qui transforme déjà notre quotidien. Un temps pour débattre sans jugement, loin des discours alarmistes comme des promesses miracles, afin de construire un regard critique, responsable et éclairé sur l’intelligence artificielle.

*Formé dans le champ social, Kévin Rapaport accompagne depuis plusieurs années des publics très variés au sein de structures tout aussi diverses. Depuis un an et demi, il est conseiller numérique à Ouest Aveyron Communauté, où il anime des ateliers d’initiation, des temps de sensibilisation et des actions de médiation.

Curieux du numérique dans son usage, mais restant critique sur son impact et ses enjeux, il porte sur ces outils un regard à la fois ouvert et critique. Pédagogue et véritable vulgarisateur, il a à cœur de rendre le numérique compréhensible par tous et toutes, sans jargon ni discours technophile, pour permettre à chacun et chacune de s’approprier ces outils avec confiance mais en toute conscience. .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AI is as fascinating as it is concerning. While it can help us write, create images, translate, learn, or save time, it also raises many questions.

L’événement IA-t-il une humaine dans la salle ? Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)