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Escape Game Opération sac à dos, le trésor du Golfe du Lion Rieupeyroux

mardi 25 août 2026 · Rieupeyroux

Escape Game Opération sac à dos, le trésor du Golfe du Lion Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Adresse
16 rue Droite
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rieupeyroux

Escape Game Opération sac à dos, le trésor du Golfe du Lion

16 rue Droite Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-25
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26

La professeure Lamentin a disparu ! Seule piste son sac à dos retrouvé, rempli d’indices menant au légendaire trésor du Golfe du Lion.
Mais attention, ce trésor est menacé de toute part. Vous êtes parmi les aventuriers sélectionnés pour la retrouver. Êtes-vous assez fort, intelligent, courageux et surtout curieux pour relever ce défi ? Le temps est compté pour déchiffrer les énigmes du sac à dos et sauver la professeure.
Sur inscriptions A partir de 8 ans, tous publics Durée environ 1H15 Limité à 8 personnes par séance.   .

16 rue Droite Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46  reseau.mediatheques@ccabsv.fr

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English :

Professor Lamentin has disappeared! The only clue: her backpack, which was found filled with clues leading to the legendary treasure of the Gulf of Lion.

L’événement Escape Game Opération sac à dos, le trésor du Golfe du Lion Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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