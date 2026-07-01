AGENDA · Rieupeyroux
Aquaciné Rieupeyroux
vendredi 24 juillet 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Aquaciné
route de Prévinquières Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez voir Lilo & Stitch à la piscine !!
réservation obligatoire, nombre de places limitées.
ouveture des portes à 19h45.
maillot obligatoire 8 .
route de Prévinquières Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 32 60 23 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see Lilo & Stitch %E0 at the pool!!
L’événement Aquaciné Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rieupeyroux (Aveyron)
- Le Théron en fête Rieupeyroux 18 juillet 2026
- Marchés gourmands Rieupeyroux 21 juillet 2026
- Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux 2 août 2026
- Festival en Bastides à Rieupeyroux Rieupeyroux 4 août 2026
- Escape Game Opération sac à dos, le trésor du Golfe du Lion Rieupeyroux 25 août 2026