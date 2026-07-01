UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rieupeyroux

Aquaciné Rieupeyroux

vendredi 24 juillet 2026 · Rieupeyroux

Aquaciné Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
route de Prévinquières
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Rieupeyroux

Aquaciné

route de Prévinquières Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Venez voir Lilo & Stitch à la piscine !!
réservation obligatoire, nombre de places limitées.
ouveture des portes à 19h45.
maillot obligatoire 8  .

route de Prévinquières Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 32 60 23 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see Lilo & Stitch %E0 at the pool!!

L’événement Aquaciné Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rieupeyroux (Aveyron)