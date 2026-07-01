Informations pratiques

Rieupeyroux

Aquaciné

route de Prévinquières Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez voir Lilo & Stitch à la piscine !!

réservation obligatoire, nombre de places limitées.

ouveture des portes à 19h45.

maillot obligatoire 8 .

route de Prévinquières Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 32 60 23 75

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English :

Come see Lilo & Stitch %E0 at the pool!!

L’événement Aquaciné Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)