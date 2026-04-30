Rieupeyroux

Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Marché de producteurs de pays, repas,…

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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12 mairie.rieupeyroux@orange.fr

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English :

Farmers’ market, meals,…

L’événement Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)