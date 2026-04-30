Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux
Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux dimanche 2 août 2026.
Rieupeyroux
Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Marché de producteurs de pays, repas,…
.
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12 mairie.rieupeyroux@orange.fr
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English :
Farmers’ market, meals,…
L’événement Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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