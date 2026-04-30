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Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux

Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux

Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux dimanche 2 août 2026.

Ville : 12240 Rieupeyroux

Département : Aveyron

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Rieupeyroux

Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Marché de producteurs de pays, repas,…
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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12  mairie.rieupeyroux@orange.fr

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English :

Farmers’ market, meals,…

L’événement Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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