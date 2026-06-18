Le Bourg en Bourre Rieupeyroux
Le Bourg en Bourre Rieupeyroux vendredi 3 juillet 2026.
Rieupeyroux
Le Bourg en Bourre
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-03
Profitez des cafés animés, de la randonnée, d’un apéro festif, du feu d’artifice, de la fête foraine et de nombreuses animations dans le village !
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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr
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English :
Enjoy the lively cafés, hiking, a festive aperitif, fireworks, the carnival, and plenty of entertainment in the village!
L’événement Le Bourg en Bourre Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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