Rieupeyroux

Le Bourg en Bourre

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-03

Profitez des cafés animés, de la randonnée, d’un apéro festif, du feu d’artifice, de la fête foraine et de nombreuses animations dans le village !

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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie comitedesfetes.rieupeyroux@outlook.fr

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English :

Enjoy the lively cafés, hiking, a festive aperitif, fireworks, the carnival, and plenty of entertainment in the village!

L’événement Le Bourg en Bourre Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)