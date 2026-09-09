Exposition : Yves Dimier, Maison de la Saône, Belleville
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Saône · Belleville
Informations pratiques
Exposition : Yves Dimier 19 et 20 septembre Maison de la Saône Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La calligraphie d’Yves Dimier se fait poésie visuelle. Entre geste et sens, ses traits révèlent le «contour intérieur» des formes et l’empreinte profonde de l’existence. Il travaille à l’encre sur papier et toile, utilisant son art pour éveiller à la beauté et à l’harmonie avec la nature. En présence de l’artiste.
Maison de la Saône Avenue du port, 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 79 22 09 http://atelierselontoi.free.fr Caractéristique de par la grande cheminée de brique rouge qui l’accompagne, la Maison de la Saône est une ancienne station de pompage des chemins de fer. Reconvertie depuis de nombreuses années en lieu d’exposition, elle est gérée depuis septembre 2018 par l’association Atelier Selon Toi.
La calligraphie d’Yves Dimier se fait poésie visuelle. Entre geste et sens, ses traits révèlent le «contour intérieur» des formes et l’empreinte profonde de l’existence. Il travaille à l’encre sur et…
© Yves Dimier
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