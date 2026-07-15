Exposition ZERAMIKA Maison Harismendia Sare

Informations pratiques

Sare

Exposition ZERAMIKA

Maison Harismendia 50 Helbarrungo bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-10 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Nous serons très heureux de vous accueillir pour notre 8ème exposition Zeramika. Un rendez-vous unique pour les amateurs d’art et de matière. Pendant quatre jours, Zeramika réunit des artistes internationaux autour de la céramique et du verre contemporains. Un espace où le geste, la lumière et la matière dialoguent des pièces uniques à contempler, à collectionner, et des créateurs à rencontrer dans un cadre d’exception, au cœur du Pays Basque.

Du vendredi 7 au lundi 10 août, 8ème rendez-vous, sous le signe de la diversité et l’éclectisme dans l’Art !

Avec un focus particulier sur la diversité d’expression sculpturale avec des alliances innovantes de matières naturelles.

– Vernissage vendredi 7 août 16h 21h30 en présence d’artistes.

– Samedi 8 août: 11h 20h

– Dimanche 9 août: 11h -19h

– Finissage Lundi 10 août: 11h -18h. .

Maison Harismendia 50 Helbarrungo bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 22 63 80 ombelinedarchelavit@gmail.com

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English : Exposition ZERAMIKA

L’événement Exposition ZERAMIKA Sare a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque