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Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel Maison de Montard Lalinde

mercredi 15 juillet 2026 · Maison de Montard · Lalinde

Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel Maison de Montard Lalinde

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison de Montard
Adresse
Jardin Public
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel

Maison de Montard Jardin Public Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Né à Bergerac et résidant à Sainte Foy de Longas, Jean-Louis Mirabel est diplômé de L’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs. Ils est fasciné par la beauté et l’énergie de la faune et de la flore du Périgord mais aussi obsédé par la créativité et la diversité des cultures humaines, il n’a de cesse au travers de ses recherches, dessins, peintures de montrer et transmettre l’extraordinaire beauté de son pays.

Né à Bergerac et résidant désormais en Sud Gironde. Emery, dit Ney Mirabel est diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux. Il pratique la peinture et le dessin ( figuration contemporaine ) depuis près de trente cinq ans et a participé à de nombreuses expositions (Aquitaine, Paris, Italie…). Polyvalent (huile, acrylique, aquarelle…), il enseigne diverses techniques au sein d’ateliers d’art sur Bordeaux et sa région.   .

Maison de Montard Jardin Public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60 

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English : Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel

L’événement Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel Lalinde a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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