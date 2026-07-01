Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel Maison de Montard Lalinde
mercredi 15 juillet 2026 · Maison de Montard · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel
Maison de Montard Jardin Public Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Né à Bergerac et résidant à Sainte Foy de Longas, Jean-Louis Mirabel est diplômé de L’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs. Ils est fasciné par la beauté et l’énergie de la faune et de la flore du Périgord mais aussi obsédé par la créativité et la diversité des cultures humaines, il n’a de cesse au travers de ses recherches, dessins, peintures de montrer et transmettre l’extraordinaire beauté de son pays.
Né à Bergerac et résidant désormais en Sud Gironde. Emery, dit Ney Mirabel est diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux. Il pratique la peinture et le dessin ( figuration contemporaine ) depuis près de trente cinq ans et a participé à de nombreuses expositions (Aquitaine, Paris, Italie…). Polyvalent (huile, acrylique, aquarelle…), il enseigne diverses techniques au sein d’ateliers d’art sur Bordeaux et sa région. .
Maison de Montard Jardin Public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60
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English : Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel
L’événement Expositions à Montard | Jean-Louis & Ney Mirabel Lalinde a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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