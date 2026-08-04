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Expositions à Montard | Martine Villars Maison de Montard Lalinde

mardi 4 août 2026 · Maison de Montard · Lalinde

Expositions à Montard | Martine Villars Maison de Montard Lalinde

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison de Montard
Adresse
Jardin Public
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Expositions à Montard | Martine Villars

Maison de Montard Jardin Public Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Charentaise, Martine Villars, se situe dans l’Art de la Vie et Vit l’Art au quotidien, c’est essentiel pour elle. A l’âge de 14 ans, du jour au lendemain, elle découvrit la passion de la peinture à l’huile. Elle est tombée dedans comme Obélix dans la marmite ! Autodidacte, elle s’est fortement inspirée des Impressionnistes. Elle opte pour un style figuratif à la douceur des couleurs dans lesquelles sa sensibilité ne nous échappe pas. D’expositions en expositions, de Poitiers à Villeneuve sur Lot en passant par Angoulême. Son travail a été remarqué et a fait l’objet de plusieurs commandes de clients pour redécorer l’intérieur de maisons… Forte de 50 ans de peinture, c’est la poésie et l’humour décalé dans l’écriture qui s’ajoutent aux cordes de son Art. Son évolution picturale nous amène dans un univers symbolique, imaginaire et féerique…   .

Maison de Montard Jardin Public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60 

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English : Expositions à Montard | Martine Villars

L’événement Expositions à Montard | Martine Villars Lalinde a été mis à jour le 2026-07-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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