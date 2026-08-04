Expositions à Montard | Past’Elles Maison de Montard Lalinde

Informations pratiques

Lalinde

Expositions à Montard | Past’Elles

Maison de Montard Jardin Public Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Past’elles c’est neuf artistes, réunies autour d’une même passion l’Art et le Pastel en particulier. Avec quelques bâtonnets de pigments purs (les pastels), elles dessinent et

peignent des paysages, des portraits, des objets, des fleurs, ou juste le bonheur en couleurs ! Leurs chemins se sont croisés et une amitié est née autour de leurs chevalets. L’idée d’exposer leurs créations a été lancée défi relevé avec cette première exposition. Elles seront heureuses de vous accueillir et de vous faire découvrir leur univers pictural. .

Maison de Montard Jardin Public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60

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English : Expositions à Montard | Past’Elles

L’événement Expositions à Montard | Past’Elles Lalinde a été mis à jour le 2026-07-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides