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Expositions à Montard | Past’Elles Maison de Montard Lalinde

mercredi 5 août 2026 · Maison de Montard · Lalinde

Expositions à Montard | Past’Elles Maison de Montard Lalinde

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison de Montard
Adresse
Jardin Public
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Expositions à Montard | Past’Elles

Maison de Montard Jardin Public Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Past’elles c’est neuf artistes, réunies autour d’une même passion l’Art et le Pastel en particulier. Avec quelques bâtonnets de pigments purs (les pastels), elles dessinent et
peignent des paysages, des portraits, des objets, des fleurs, ou juste le bonheur en couleurs ! Leurs chemins se sont croisés et une amitié est née autour de leurs chevalets. L’idée d’exposer leurs créations a été lancée défi relevé avec cette première exposition. Elles seront heureuses de vous accueillir et de vous faire découvrir leur univers pictural.   .

Maison de Montard Jardin Public Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60 

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English : Expositions à Montard | Past’Elles

L’événement Expositions à Montard | Past’Elles Lalinde a été mis à jour le 2026-07-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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