Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven lundi 6 juillet 2026.

Pleuven

Expositions art et peinture chaumière de Pleuven

Chapelle Saint-Thomas Pleuven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-06

Renouvellement des expositions chaque semaine

Expositions Art et Peinture été 2026

Les horaires peuvent varier selon les artistes.

DU 06/07 AU 12/07 NATHALIE MORLAIS

Fleurs séchées

DU 13/07 AU 19/07 BETTY GUEGUEN LE CORRE

Brodreries

DU 20/07 AU 26/07 MICHEL BERRY

Photographies

DU 27/07 AU 02/08 ALINE BAGNOL-HASLE

Paysages marins

DU 03/08 AU 09/08 LINDA PLASSIART

Paysages marins et patrimoine breton

DU 10/08 AU 16/08 YVES LOUSSOUARN

MARIE-DOMINIQUE LOUSSOUARN

GEORGES JAIN

Abstrait, paysages, personnages et bords de mer

DU 17/08 AU23/08 JEAN-PIERRE PEULVAST

De l’imaginaire aux beautés des mondes réels un parcours éclectique

DU 24/08 AU 30/08 MARIE-HÉLÈNE COTTEN

Collages évoquant des paysages, des bords de mer, des univers urbains .

Chapelle Saint-Thomas Pleuven 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 50

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English :

L’événement Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven a été mis à jour le 2026-06-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN