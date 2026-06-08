Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven
Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven lundi 6 juillet 2026.
Pleuven
Expositions art et peinture chaumière de Pleuven
Chapelle Saint-Thomas Pleuven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-06
Renouvellement des expositions chaque semaine
Expositions Art et Peinture été 2026
Les horaires peuvent varier selon les artistes.
DU 06/07 AU 12/07 NATHALIE MORLAIS
Fleurs séchées
DU 13/07 AU 19/07 BETTY GUEGUEN LE CORRE
Brodreries
DU 20/07 AU 26/07 MICHEL BERRY
Photographies
DU 27/07 AU 02/08 ALINE BAGNOL-HASLE
Paysages marins
DU 03/08 AU 09/08 LINDA PLASSIART
Paysages marins et patrimoine breton
DU 10/08 AU 16/08 YVES LOUSSOUARN
MARIE-DOMINIQUE LOUSSOUARN
GEORGES JAIN
Abstrait, paysages, personnages et bords de mer
DU 17/08 AU23/08 JEAN-PIERRE PEULVAST
De l’imaginaire aux beautés des mondes réels un parcours éclectique
DU 24/08 AU 30/08 MARIE-HÉLÈNE COTTEN
Collages évoquant des paysages, des bords de mer, des univers urbains .
Chapelle Saint-Thomas Pleuven 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 50
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English :
L’événement Expositions art et peinture chaumière de Pleuven Pleuven a été mis à jour le 2026-06-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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