Informations pratiques

Coupiac

Expositions au château

6, Place du manège Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-08-21

L’Association Los Amics del Castel de Copiac vous invite à découvrir l’exposition de l’artiste Jak Art.

Jak Art dans son exposition Délivré du temps, quand la matière suspend l’instant fait dialoguer peinture et sculpture. .

6, Place du manège Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 79 45 chateau.decoupiac@orange.fr

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English :

The Association Los Amics del Castel de Copiac invites you to discover the exhibition of the artist Jak Art.

L’événement Expositions au château Coupiac a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)