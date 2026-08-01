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AGENDA · Coupiac

Expositions au château Coupiac

vendredi 21 août 2026 · Coupiac

Expositions au château Coupiac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
6, Place du manège
Ville
12550 Coupiac
Département
Aveyron
Tarif

Coupiac

Expositions au château

6, Place du manège Coupiac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-08-21

L’Association Los Amics del Castel de Copiac vous invite à découvrir l’exposition de l’artiste Jak Art.
Jak Art dans son exposition  Délivré du temps, quand la matière suspend l’instant  fait dialoguer peinture et sculpture.   .

6, Place du manège Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 79 45  chateau.decoupiac@orange.fr

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English :

The Association Los Amics del Castel de Copiac invites you to discover the exhibition of the artist Jak Art.

L’événement Expositions au château Coupiac a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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