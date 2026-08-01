Expositions au château Coupiac
vendredi 21 août 2026 · Coupiac
Informations pratiques
Coupiac
Expositions au château
6, Place du manège Coupiac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-08-21
L’Association Los Amics del Castel de Copiac vous invite à découvrir l’exposition de l’artiste Jak Art.
Jak Art dans son exposition Délivré du temps, quand la matière suspend l’instant fait dialoguer peinture et sculpture. .
6, Place du manège Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 79 45 chateau.decoupiac@orange.fr
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English :
The Association Los Amics del Castel de Copiac invites you to discover the exhibition of the artist Jak Art.
L’événement Expositions au château Coupiac a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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