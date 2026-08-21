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AGENDA · Hénonville

Expositions dans le château, Château, Hénonville

samedi 19 septembre 2026 · Château · Hénonville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château
Adresse
23 Rue Bamberger, 60119 Hénonville, France
Ville
60119 Hénonville
Département
Oise

Expositions dans le château 19 et 20 septembre Château Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Expositions diverses

Château 23 Rue Bamberger, 60119 Hénonville, France Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France
Expositions diverses

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