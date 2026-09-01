Informations pratiques

Hénonville

Journées du Patrimoine à Hénonville

Hénonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Diverses expositions dans le château.

Diverses expositions dans le château. .

Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 80 33 amis.chateau.henonville@gmail.com

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English :

Various exhibitions at the castle.

L’événement Journées du Patrimoine à Hénonville Hénonville a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre