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Journées du Patrimoine à Hénonville Hénonville

samedi 19 septembre 2026 · Hénonville

Journées du Patrimoine à Hénonville Hénonville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
60119 Hénonville
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Hénonville

Journées du Patrimoine à Hénonville

Hénonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Diverses expositions dans le château.
Diverses expositions dans le château.   .

Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 80 33  amis.chateau.henonville@gmail.com

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English :

Various exhibitions at the castle.

L’événement Journées du Patrimoine à Hénonville Hénonville a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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