AGENDA · Hénonville
Journées du Patrimoine à Hénonville Hénonville
samedi 19 septembre 2026 · Hénonville
Informations pratiques
Hénonville
Journées du Patrimoine à Hénonville
Hénonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Diverses expositions dans le château.
Diverses expositions dans le château. .
Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 80 33 amis.chateau.henonville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Various exhibitions at the castle.
L’événement Journées du Patrimoine à Hénonville Hénonville a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
À voir aussi à Hénonville (Oise)
- Expositions dans le château, Château, Hénonville 19 septembre 2026