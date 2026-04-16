Expositions Les plantes médicinales en Bretagne et Des plantes qui vous veulent du bien Médiathèque de Carentoir Carentoir

Carentoir

Expositions Les plantes médicinales en Bretagne et Des plantes qui vous veulent du bien

Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-29

Soigner un rhume, combattre la fièvre, calmer les piqûres…28 plantes affichent leurs vertus et dévoilent leurs secrets. Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.

La peintre Annette Bréger présente une dizaine de ses œuvres sur toile, des plantes, des fleurs que l’on croise parfois sans même les voir et qui, d’une façon ou d’une autre, peuvent nous faire du bien .

Accès libre.

Ouverture de la médiathèque

Le mardi de 14h à 18h

Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Le vendredi de 14h à 18h

Le samedi de 10h à 12h30 .

Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74

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English :

L’événement Expositions Les plantes médicinales en Bretagne et Des plantes qui vous veulent du bien Carentoir a été mis à jour le 2026-04-14 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande