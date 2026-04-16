La calèche est dans le pré Le Bois Brassu Carentoir
La calèche est dans le pré Le Bois Brassu Carentoir vendredi 1 mai 2026.
Carentoir
La calèche est dans le pré
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Venez profiter d’une balade en calèche dans le parc avec Alain de L’amour est dans le pré .
5 départs entre 11h et 17h au tarif du petit train. .
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement La calèche est dans le pré Carentoir a été mis à jour le 2026-04-14 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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