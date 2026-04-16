La calèche est dans le pré Le Bois Brassu Carentoir

Carentoir

La calèche est dans le pré

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Venez profiter d’une balade en calèche dans le parc avec Alain de L’amour est dans le pré .

5 départs entre 11h et 17h au tarif du petit train. .

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement La calèche est dans le pré Carentoir a été mis à jour le 2026-04-14 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande