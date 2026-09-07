Expositions : Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents; Panorama de la biodiversité communale à travers une centaine de photos., Salle communale provisoire, Clérieux

Informations pratiques

Expositions : Regards sur le passé à travers des cartes postales et documents; Panorama de la biodiversité communale à travers une centaine de photos. 19 et 20 septembre Salle communale provisoire Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette double exposition vous fera découvrir le village de Clérieux à travers plus d’un siècle de cartes postales et de documents représentatifs de ses commerces, son artisanat, ses usines, son patrimoine et ses modes de vie…

…et une sélection de photos de plantes et d’animaux, représentatifs de la biodiversité de la commune, choisis pour être les témoins fragiles de notre époque !

Bonne découverte !

Salle communale provisoire 69 d Rue de la vallée, 26260 Clérieux Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 20 69 53 Salle communale provisoire

Cette double exposition vous fera découvrir le village de **Clérieux à travers plus d’un siècle de cartes postales** et de documents représentatifs de ses commerces, son artisanat, ses usines, son et…

Michel Pansiot