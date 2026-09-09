Expositions temporaires au Château, Château de Montmaur, Montmaur

Informations pratiques

Expositions temporaires au Château 19 et 20 septembre Château de Montmaur Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la dernière fois de l’année 2026, le Château de Montmaur ouvre ses portes au public, qui pourra y admirer les expositions temporaires. Deux expositions principales sont proposées.

Vivian Maier – Bicentenaire de la photographie

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, cette exposition propose un parcours à travers l’histoire de l’image et de ses techniques. Elle révèle une collection de plus de cinquante appareils photographiques anciens, dont certains datent de 1897, témoignant des premières formes de projection. Un espace inspiré des anciens laboratoires photographiques permet également de découvrir les gestes et les procédés utilisés autrefois pour développer les images. L’exposition photographique rend hommage à Vivian Maier, qui aurait fêté cette année ses cent ans.

Cécile Cornet – Où passeras-tu l’éternité ?

Où passeras-tu l’éternité ? est une invitation de l’artiste contemporaine Cécile Cornet à réfléchir au modèle du couple hétérosexuel dans nos sociétés occidentales et à la répartition du travail domestique au sein du foyer. Peintures, tissus, perles et installations nous plongent dans un univers coloré, presque acidulé, tantôt attractif, tantôt dérangeant, et invoquent tour à tour le corps, la mythologie, la publicité et les codes de la culture populaire.

Château de Montmaur Rue du Chateau, 05400 Montmaur, France Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33492538841 https://www.hautes-alpes.fr/nos-actions/culture/le-chateau-de-montmaur Des siècles d’histoire ont façonné le château, de sa construction qui débute sans doute au XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Des familles, des hommes ont laissé leurs traces au fil du temps pour nous livrer aujourd’hui un lieu chargé d’histoire. Chaque pièce est marquée de ces empreintes du temps, avec des réalisations artistiques sans pareilles dans l’histoire des Hautes-Alpes.

La qualité des espaces extérieurs et intérieurs offre aux spectacles, concerts, jours de fête et expositions, un écrin patrimonial unique dans le département.

Chaque été le château ouvre ses portes pour le plus grand plaisir des spectateurs et visiteurs toujours plus nombreux.

Pour la dernière fois de l’année 2026, le Château de Montmaur ouvre ses portes au public, qui pourra y admirer les expositions temporaires. Deux expositions principales sont proposées.

©Département des Hautes-Alpes