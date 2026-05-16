Expositon 2026 Ronceret et Tortel Espace d’exposition Henri Manguin Gassin

Gassin

Expositon 2026 Ronceret et Tortel

Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-23

Laure Ronceret utilise la photo pour ouvrir le regard sur le monde, transmettre lumière et humanité. Nathalie Tortel, ex-championne de patinage, capture aujourd’hui la beauté animale et sportive avec précision et sensibilité.

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Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu

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English :

Laure Ronceret uses photography to open our eyes to the world, to convey light and humanity. Nathalie Tortel, a former skating champion, now captures the beauty of animals and sports with precision and sensitivity.

L’événement Expositon 2026 Ronceret et Tortel Gassin a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Gassin