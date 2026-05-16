Expositon 2026 Ronceret et Tortel Espace d’exposition Henri Manguin Gassin
Expositon 2026 Ronceret et Tortel Espace d’exposition Henri Manguin Gassin jeudi 23 juillet 2026.
Gassin
Expositon 2026 Ronceret et Tortel
Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-23
Laure Ronceret utilise la photo pour ouvrir le regard sur le monde, transmettre lumière et humanité. Nathalie Tortel, ex-championne de patinage, capture aujourd’hui la beauté animale et sportive avec précision et sensibilité.
.
Espace d’exposition Henri Manguin 20, rue Longue Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Laure Ronceret uses photography to open our eyes to the world, to convey light and humanity. Nathalie Tortel, a former skating champion, now captures the beauty of animals and sports with precision and sensitivity.
L’événement Expositon 2026 Ronceret et Tortel Gassin a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme de Gassin
À voir aussi à Gassin (Var)
- Exposition de sculptures monumentales Jean-Luc Ducreux Infini- l’Absence d’une Fin Gassin 21 mai 2026
- Le Var Fête la Nature Découverte pastorale patrimoine rural (bergerie, chapelle, moulin) Office de tourisme de Gassin Gassin 22 mai 2026
- Kid’s Gassinoise Récré Kid’s 2026 Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin 24 mai 2026
- Le Var Fête la Nature Balade gourmande visite d’un village médiéval et de son terroir Office de tourisme de Gassin Gassin 25 mai 2026
- Gouter de la fête des mères au Café Perché Le Café Perché Gassin 26 mai 2026