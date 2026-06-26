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AGENDA · Gassin

Festival d’été 2026 Concert de Vertigo Place Léon Martel Gassin

vendredi 31 juillet 2026 · Place Léon Martel · Gassin

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Place Léon Martel
Adresse
La plus belle vue du Golfe depuis la table d'orientation de l'office de tourisme
Ville
83580 Gassin
Département
Var
Tarif

Gassin

Festival d’été 2026 Concert de Vertigo

Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Vertigo en concert sur le toit terrasse de l’office de tourisme au coucher du soleil.
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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 

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English :

We are delighted to welcome the band Vertigo for a concert on the tourist office’s rooftop terrace at sunset.

L’événement Festival d’été 2026 Concert de Vertigo Gassin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Gassin

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