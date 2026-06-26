Festival d’été 2026 Concert de Vertigo Place Léon Martel Gassin
vendredi 31 juillet 2026 · Place Léon Martel · Gassin
Informations pratiques
Gassin
Festival d’été 2026 Concert de Vertigo
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Vertigo en concert sur le toit terrasse de l’office de tourisme au coucher du soleil.
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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01
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English :
We are delighted to welcome the band Vertigo for a concert on the tourist office’s rooftop terrace at sunset.
L’événement Festival d’été 2026 Concert de Vertigo Gassin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Gassin
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