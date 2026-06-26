Festival d’été 2026 Concert de Vertigo Place Léon Martel Gassin

Informations pratiques

Gassin

Festival d’été 2026 Concert de Vertigo

Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Vertigo en concert sur le toit terrasse de l’office de tourisme au coucher du soleil.

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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01

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English :

We are delighted to welcome the band Vertigo for a concert on the tourist office’s rooftop terrace at sunset.

L’événement Festival d’été 2026 Concert de Vertigo Gassin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Gassin