Sensation 2000 Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin

Gassin

Sensation 2000

Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Au cœur du village de Gassin, préparez-vous pour une soirée 2000 complètement folle.

Des tubes cultes, une ambiance survoltée, et une piste en feu jusqu’au bout de la nuit.

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Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 festivites@mairie-gassin.fr

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English :

At the heart of the village of Gassin, get ready for a completely wild 2000s night.

Cult hits, an electric atmosphere, and a dance floor on fire until the end of the night.

L’événement Sensation 2000 Gassin a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Gassin