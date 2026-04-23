Sensation 2000 Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin
Sensation 2000 Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin samedi 25 juillet 2026.
Gassin
Sensation 2000
Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Au cœur du village de Gassin, préparez-vous pour une soirée 2000 complètement folle.
Des tubes cultes, une ambiance survoltée, et une piste en feu jusqu’au bout de la nuit.
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Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 festivites@mairie-gassin.fr
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English :
At the heart of the village of Gassin, get ready for a completely wild 2000s night.
Cult hits, an electric atmosphere, and a dance floor on fire until the end of the night.
L’événement Sensation 2000 Gassin a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Gassin
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