Concours de sauts international Jumping d août Polo Club Haras de Gassin Gassin

Concours de sauts international Jumping d août

Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-29

2026-08-20 2026-08-27

Le Haras de Gassin vous invite à vivre des compétitions de saut d’obstacles exceptionnelles, avec des épreuves de niveau 3*, 2* et 1*. Cavaliers et chevaux du monde entier se retrouveront dans un cadre prestigieux pour un début de saison spectaculaire.

Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com

English :

The Haras de Gassin invites you to experience exceptional show jumping competitions, with 3*, 2* and 1* level events. Riders and horses from all over the world will meet in a prestigious setting for a spectacular start to the season.

