Tournoi de polo Sun trophy Polo Club Haras de Gassin Gassin

Tournoi de polo Sun trophy

Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-28

2026-06-18

Le Haras de Gassin un lieu d’exception au cœur du Golfe de Saint-Tropez.

Niché dans ce cadre naturel, le Haras de Gassin est un véritable écrin où se rencontrent sport, élégance et convivialité. Le lieu idéal pour des tournois de polo d’exception !

Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com

English : Tournoi de polo Sun trophy

The Haras de Gassin: an exceptional place at the heart of the bay of Saint-Tropez.

Nestled in this natural setting, the Haras de Gassin is a true gem where sport, elegance, and friendliness come together. The perfect place for exceptional polo tournaments!

