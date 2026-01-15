Tournoi de polo Sun trophy Polo Club Haras de Gassin Gassin
Tournoi de polo Sun trophy Polo Club Haras de Gassin Gassin jeudi 18 juin 2026.
Tournoi de polo Sun trophy
Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-28
2026-06-18
Le Haras de Gassin un lieu d’exception au cœur du Golfe de Saint-Tropez.
Niché dans ce cadre naturel, le Haras de Gassin est un véritable écrin où se rencontrent sport, élégance et convivialité. Le lieu idéal pour des tournois de polo d’exception !
Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com
English : Tournoi de polo Sun trophy
The Haras de Gassin: an exceptional place at the heart of the bay of Saint-Tropez.
Nestled in this natural setting, the Haras de Gassin is a true gem where sport, elegance, and friendliness come together. The perfect place for exceptional polo tournaments!
L’événement Tournoi de polo Sun trophy Gassin a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Gassin