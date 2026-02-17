Les balades gourmandes visite guidée et dégustation gratuite Office de tourisme de Gassin Gassin

Les balades gourmandes visite guidée et dégustation gratuite

Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 17:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

Chaque lundi de juillet et août, Gassin vous offre une visite guidée gratuite suivie de dégustation de produits du terroir. Cette visite vous permet de découvrir Gassin et son patrimoine historique, naturel et culturel ainsi que ses spécialités !

.

Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free Guided Tour in hilltop village on monday.

L’événement Les balades gourmandes visite guidée et dégustation gratuite Gassin a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Gassin