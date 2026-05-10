Tournois de polo saison 2026 Haras de Gassin Polo Club Haras de Gassin Gassin

Gassin

Tournois de polo saison 2026 Haras de Gassin

Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-16 2026-07-27 2026-09-03

Niché au cœur du Golfe de Saint-Tropez, le Haras de Gassin est un lieu d’exception où sport, élégance et convivialité se rencontrent dans un cadre naturel d’une rare beauté. Chaque saison, les tournois de polo rassemblement les meilleures équipes.

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Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com

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English :

Nestled in the heart of the Gulf of Saint-Tropez, the Haras de Gassin is a unique venue where sport, elegance, and friendliness meet in a stunning natural setting. Each season, top polo teams compete in prestigious tournaments.

L’événement Tournois de polo saison 2026 Haras de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Gassin