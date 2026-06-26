Festival d’été 2026 Concert Cow Place Léon Martel Gassin

Gassin

Festival d’été 2026 Concert Cow

Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le groupe COW réunit quatre musiciens passionnés.vous proposent un répertoire de reprises variées et originales qui traversent les générations et les styles du rock.

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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01

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English : Festival d’été 2026 Concert Cow

The COW group brings together four passionate musicians. They offer a repertoire of varied and original covers that cross generations and rock styles.

L’événement Festival d’été 2026 Concert Cow Gassin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Gassin