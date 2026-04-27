Festival d’été 2026 Les concerts Place Léon Martel Gassin
Festival d’été 2026 Les concerts Place Léon Martel Gassin vendredi 10 juillet 2026.
Gassin
Festival d’été 2026 Les concerts
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-10
Tous les vendredis soirs, vivez la magie de l’été avec des concerts gratuits sur la terrasse panoramique de Gassin. Chaque semaine, un nouveau groupe pour une ambiance unique,dans un cadre exceptionnel avec la plus belle vue sur le golfe de Saint-Tropez.
.
Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 communication@mairie-gassin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival d’été 2026 Les concerts
Every Friday evening, experience the magic of summer with free concerts on Gassin’s panoramic terrace. Each week, a new band creates a unique atmosphere in an exceptional setting with the most beautiful view over the Gulf of Saint-Tropez.
L’événement Festival d’été 2026 Les concerts Gassin a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Gassin
À voir aussi à Gassin (Var)
- Le Festival du Barbecue Chemin de Caruby Gassin 2 mai 2026
- tournoi de polo Spring Cup Polo Club Haras de Gassin Gassin 7 mai 2026
- Tournoi de polo La saga challenge Polo Club Haras de Gassin Gassin 14 mai 2026
- Créativité et bien-être au jardin de Gassin Accès par la RD559 Gassin 16 mai 2026
- Exposition de sculptures monumentales Jean-Luc Ducreux Infini- l’Absence d’une Fin Gassin 21 mai 2026