Festival d’été 2026 Les concerts Place Léon Martel Gassin

Gassin

Festival d’été 2026 Les concerts

Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis soirs, vivez la magie de l’été avec des concerts gratuits sur la terrasse panoramique de Gassin. Chaque semaine, un nouveau groupe pour une ambiance unique,dans un cadre exceptionnel avec la plus belle vue sur le golfe de Saint-Tropez.

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Place Léon Martel La plus belle vue du Golfe depuis la table d’orientation de l’office de tourisme Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 communication@mairie-gassin.fr

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English : Festival d’été 2026 Les concerts

Every Friday evening, experience the magic of summer with free concerts on Gassin’s panoramic terrace. Each week, a new band creates a unique atmosphere in an exceptional setting with the most beautiful view over the Gulf of Saint-Tropez.

L’événement Festival d’été 2026 Les concerts Gassin a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Gassin