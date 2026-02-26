La nuit romantique des plus beaux villages de France 2026 Office de tourisme de Gassin Gassin
La nuit romantique des plus beaux villages de France 2026 Office de tourisme de Gassin Gassin samedi 27 juin 2026.
Gassin
La nuit romantique des plus beaux villages de France 2026
Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Célébrez l’amour et le solstice d’été à Gassin ! Au programme de la Nuit Romantique surprises poétiques, flâneries dans les ruelles pavées et ambiance magique sous les étoiles de l’un des Plus Beaux Villages de France. Une soirée inoubliable.
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Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu
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English :
Celebrate love and the summer solstice in Gassin! The Romantic Night program includes poetic surprises, strolls through cobbled streets and a magical atmosphere under the stars in one of France’s most beautiful villages. An unforgettable evening.
L’événement La nuit romantique des plus beaux villages de France 2026 Gassin a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de Gassin
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