Tournois de Jumping Haras de Gassin Polo Club Haras de Gassin Gassin
Tournois de Jumping Haras de Gassin Polo Club Haras de Gassin Gassin jeudi 20 août 2026.
Gassin
Tournois de Jumping Haras de Gassin
Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-27 2026-09-17
La Longines League of Nations a marqué une étape majeure au Haras de Gassin. S’imposant comme l’un des pôles majeurs du saut d’obstacles, le site a accueilli en 2025 douze concours internationaux, du 1* au 5*.
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Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com
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English :
The Longines League of Nations marked a major milestone at the Haras de Gassin. Establishing itself as a premier hub for show jumping, the venue hosted twelve international competitions in 2025, ranging from 1* to 5*.
L’événement Tournois de Jumping Haras de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Gassin
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