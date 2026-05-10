Tournois de Jumping Haras de Gassin Polo Club Haras de Gassin Gassin

Gassin

Tournois de Jumping Haras de Gassin

Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-27 2026-09-17

La Longines League of Nations a marqué une étape majeure au Haras de Gassin. S’imposant comme l’un des pôles majeurs du saut d’obstacles, le site a accueilli en 2025 douze concours internationaux, du 1* au 5*.

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Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com

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English :

The Longines League of Nations marked a major milestone at the Haras de Gassin. Establishing itself as a premier hub for show jumping, the venue hosted twelve international competitions in 2025, ranging from 1* to 5*.

L’événement Tournois de Jumping Haras de Gassin Gassin a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Gassin