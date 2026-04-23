Festival d’été 2026 Aqua Récré kid’s Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin
Festival d’été 2026 Aqua Récré kid’s Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin dimanche 19 juillet 2026.
Gassin
Festival d’été 2026 Aqua Récré kid’s
Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le rendez-vous récréatif tant attendu fait son grand retour à Gassin pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. Après le succès des éditions précédentes, découvrez une formule estivale festive, entre rires, jeux et bonne humeur.
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Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 communication@mairie-gassin.fr
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English :
The long-awaited recreational gathering is making its grand return to Gassin, to the great delight of children and parents alike. Discover a festive summer formula filled with laughter, games, and high spirits.
L’événement Festival d’été 2026 Aqua Récré kid’s Gassin a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Gassin
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