Expression 7 Guerre Oratorio Espace Simone Veil Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Guerre Oratorio

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu’il n’y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. Albert Einstein

Raconter la guerre pour tenter d’éradiquer le concept de la surface du globe. Convoquer les souvenirs de ceux qui l’ont vécue et parfois même ont cru en sa vertu purgative, pauvres dingues ! Faire disparaître du vocabulaire jusqu’aux cinq lettres qui composent le mot. L’effacer de tous les dicos, de toutes les intelligences artificielles ou pas. Décider un jour de ne plus en parler et surtout de ne plus vivre les atrocités quotidiennes imposées aux populations civiles et innocentes. La tâche s’annonce rude !

Spectacle de 45min. Sur réservation. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Guerre Oratorio

L’événement Expression 7 Guerre Oratorio Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Limoges Métropole