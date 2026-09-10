Expression 7 Les années Fleetwood Mac Théâtre Expression 7 Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Les années Fleetwood Mac

Théâtre Expression 7 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le personnage imaginé par Gabriel Chirouze travaille à réinventer la vie, il éprouve son humanité en refusant les défaites annoncées et le chacun pour soi il est digne et en santé. L’auteur met en jeu un personnage qui se fraye un chemin dans le monde. Il y a urgence. Pourquoi attendre ? Il s’élance et transgresse les lois et les usages. La vie ? Il l’apprendra par lui-même et advienne que pourra ! Ce texte est issu du projet Aux singuliers , créé au Théâtre National de La Colline en octobre 2024. Six solos écrits par des autrices et des auteurs de moins de trente ans pour la jeune troupe réunie par Wajdi Mouawad.

Spectacle de 1h. Sur réservation. .

Théâtre Expression 7 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Les années Fleetwood Mac

L’événement Expression 7 Les années Fleetwood Mac Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Limoges Métropole