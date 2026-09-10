Expression 7 Les années Fleetwood Mac Théâtre Expression 7 Limoges
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Expression 7 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Expression 7 Les années Fleetwood Mac
Théâtre Expression 7 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le personnage imaginé par Gabriel Chirouze travaille à réinventer la vie, il éprouve son humanité en refusant les défaites annoncées et le chacun pour soi il est digne et en santé. L’auteur met en jeu un personnage qui se fraye un chemin dans le monde. Il y a urgence. Pourquoi attendre ? Il s’élance et transgresse les lois et les usages. La vie ? Il l’apprendra par lui-même et advienne que pourra ! Ce texte est issu du projet Aux singuliers , créé au Théâtre National de La Colline en octobre 2024. Six solos écrits par des autrices et des auteurs de moins de trente ans pour la jeune troupe réunie par Wajdi Mouawad.
Spectacle de 1h. Sur réservation. .
Théâtre Expression 7 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expression 7 Les années Fleetwood Mac
L’événement Expression 7 Les années Fleetwood Mac Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026