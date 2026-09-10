Expression 7 Les nouvelles histoires de signes Théâtre Expression 7 Petite Salle Limoges
jeudi 21 janvier 2027 · Théâtre Expression 7 Petite Salle · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Expression 7 Les nouvelles histoires de signes
Théâtre Expression 7 Petite Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 19:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-21 2027-01-22
Sylvie et Vasiliy donnent vie, par la voix, le jeu et le signe à une sélection d’histoires issues de livres de littérature jeunesse. Dans une interprétation bilingue français / langue des signes française, ils convoquent péripéties et personnages et, jouant avec le langage et les corps, font naître les images qui nourrissent l’imaginaire de toutes et tous. Ils présenteront à Expression 7 un tout nouveau répertoire d’histoires.
Spectacle de 45min. Sur réservation. .
Théâtre Expression 7 Petite Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr
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English : Expression 7 Les nouvelles histoires de signes
L’événement Expression 7 Les nouvelles histoires de signes Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Limoges Métropole
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