Expression 7 Merci de votre compréhension Théâtre Expression 7 Petite Salle Limoges
lundi 11 janvier 2027 · Théâtre Expression 7 Petite Salle · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Expression 7 Merci de votre compréhension
Théâtre Expression 7 Petite Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-11 19:00:00
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-01-11
Entre deux cessions de travail à la chaine dans la maison hantée du Parc Astérix, une araignée pleine d’ambition vient nous présenter son futur solo un mélange de stand-up, de concert, et de comédie musicale. Au centre de sa toile géométrique, l’araignée traverse une crise existentielle. Quel chemin emprunter pour tisser la toile parfaite ? Et quelle trace vais-je laisser dans le monde ? Qui parle ? L’araignée ou la femme qui a disparu sous le costume ? Une performance sur les araignées, les boulots de merde et l’acceptation de soi.
Spectacle de 1h. Sur réservation. .
Théâtre Expression 7 Petite Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr
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English : Expression 7 Merci de votre compréhension
L’événement Expression 7 Merci de votre compréhension Limoges a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Limoges Métropole
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