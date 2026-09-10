Expression 7 Mon Fric Théâtre Expression 7 Grande Salle Limoges

Informations pratiques

Limoges

Expression 7 Mon Fric

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15 2026-12-17

Nous suivons Moi , narrateur et personnage central, tout au long du récit de sa vie de 1972 à 2040. Le héros tente de survivre dans un monde, désormais et semble-il à jamais, sous l’emprise implacable et grandissante de l’argent et du profit. Membre de la lumpenbourgeoisie il aime à se définir ainsi -, il finira laminé par la brutalité du système économique. Lescot aime à écouter, à sentir son époque, à la restituer sur un plateau. Comme il l’a déjà fait avec les Ceaușescu dans Les époux , il aime à embrasser une vie dans son intégralité.

Spectacle de 1h15. Sur réservation. .

Théâtre Expression 7 Grande Salle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

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English : Expression 7 Mon Fric

L’événement Expression 7 Mon Fric Limoges a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Limoges Métropole