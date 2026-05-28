Extraordinaire Sully, la très grande visite historique de Thomas Volatier Château de Sully Sully

Informations pratiques

Sully

Extraordinaire Sully, la très grande visite historique de Thomas Volatier

Château de Sully 4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-25 2026-10-26

Public adulte

Les anecdotes s’y glissent, les détails y dansent et le temps ne semble pas avoir de prise sur notre domaine vieux de 1000 ans.

Je vous montrerai les chemins inattendus, je vous ouvrirai exceptionnellement les portes d’appartements habituellement fermés. Et comme un voyage dans un palais bourguignon ne peut se dérouler sans penser au vôtre, le vin des Ducs de Magenta, issu du Domaine familial, sera notre compagnon de visite.

Visite qui se fera dans le théâtre, le rez de chaussée du château et l’étage.

Réservation indispensable sur notre site internet. .

Château de Sully 4 Rue du Château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

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English : Extraordinaire Sully, la très grande visite historique de Thomas Volatier

L’événement Extraordinaire Sully, la très grande visite historique de Thomas Volatier Sully a été mis à jour le 2026-05-28 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)