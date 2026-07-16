F.A.I.L – Fonce Avance Invincible Loser, Pôle Culturel – Bibliothèque, Landivisiau

Informations pratiques

F.A.I.L – Fonce Avance Invincible Loser Mercredi 9 juin 2027, 11h00, 15h00 Pôle Culturel – Bibliothèque Finistère

Tarif D

Normal 11 €

Réduit 9 €

Jeune 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-09T11:00:00+02:00 – 2027-06-09T11:55:00+02:00

Fin : 2027-06-09T15:00:00+02:00 – 2027-06-09T15:55:00+02:00

Classe : Cinquième

Compétences : 0

Qualités particulières : 0

Confiance en soi : 0

Objectifs : Réussir, faire la fierté de ses parents Rendez-vous dans un vestiaire de gymnase, mais pas de panique, pas besoin d’enfiler jogging et baskets ! Le maître du F.A.I.L vous attend pour vous raconter l’histoire de Noa. Casque sur les oreilles, installés sur des bancs, plongez avec lui dans l’aventure de Noa où, pour gagner, notre personnage va devoir accumuler réussites et échecs. Attention, c’est vous qui allez choisir collectivement son destin, Noa ne pouvant avancer qu’en fonction des choix du public. F.A.I.L, c’est une véritable fable contemporaine interactive pour nous réconcilier avec nos échecs et nous inciter à les regarder avec tendresse et intérêt, pour apprendre à les vivre comme des outils de progression et une ressource parfois étonnante. Forts de ces enseignements, tels d’invincibles losers, F.A.I.L nous invite à nous élancer à la conquête de tout ce qu’il nous reste à accomplir.

Cap ou pas cap ?

Pôle Culturel – Bibliothèque 25 Rue du Manoir, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Une aventure interactive où l’on apprend que perdre est peut-être la meilleure façon de grandir et d’apprendre à affronter la vie.