Informations pratiques

Bédarieux

FABCARO EN DÉDICACE

17 Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Rencontre auteur avec Fabcaro

RDV sous la pergola de la librairie Joie de Connaitre à Bédarieux

Rencontre auteur avec Fabcaro

RDV sous la pergola de la librairie Joie de Connaitre à Bédarieux .

17 Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 05 65

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English : FABCARO EN DÉDICACE

Meet the Author: Fabcaro

Meet under the pergola at the Joie de Connaitre bookstore in Bédarieux

L’événement FABCARO EN DÉDICACE Bédarieux a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB