FABCARO EN DÉDICACE Bédarieux
samedi 1 août 2026 · Bédarieux
Informations pratiques
Bédarieux
FABCARO EN DÉDICACE
17 Rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Rencontre auteur avec Fabcaro
RDV sous la pergola de la librairie Joie de Connaitre à Bédarieux
Rencontre auteur avec Fabcaro
RDV sous la pergola de la librairie Joie de Connaitre à Bédarieux .
17 Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 05 65
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English : FABCARO EN DÉDICACE
Meet the Author: Fabcaro
Meet under the pergola at the Joie de Connaitre bookstore in Bédarieux
L’événement FABCARO EN DÉDICACE Bédarieux a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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