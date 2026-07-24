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AGENDA · Bédarieux

FABCARO EN DÉDICACE Bédarieux

samedi 1 août 2026 · Bédarieux

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
17 Rue de la République
Ville
34600 Bédarieux
Département
Hérault
Tarif

Bédarieux

FABCARO EN DÉDICACE

17 Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Rencontre auteur avec Fabcaro
RDV sous la pergola de la librairie Joie de Connaitre à Bédarieux
Rencontre auteur avec Fabcaro
RDV sous la pergola de la librairie Joie de Connaitre à Bédarieux   .

17 Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 05 65 

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English : FABCARO EN DÉDICACE

Meet the Author: Fabcaro
Meet under the pergola at the Joie de Connaitre bookstore in Bédarieux

L’événement FABCARO EN DÉDICACE Bédarieux a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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