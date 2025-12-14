Brive-la-Gaillarde

Fabienne Alabret- Epanouies à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Je suis Fabienne Alabret. Ex-cadre dirigeante, j’ai troqué les comex et les présentations Power Point pour l’écriture, l’humour et la scène.

Je suis désormais HPI : Humoriste Pétillante Inspirée. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Fabienne Alabret- Epanouies à L’improviste

L’événement Fabienne Alabret- Epanouies à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme