La Croix-en-Touraine

Fables à tables. Compagnie aux deux ailes

30 Rue nationale La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Le spectacle Fables à tables reprend la vivacité de la Fontaine dans un un abécédaire coloré et délirant, de “ a “ comme accordéon à “ z “ comme zébré, en passant par “ f “ comme fantaisie. Un tapis de gazon se fait piste de jeu pour leurs fables à jouer, à danser, à chanter … A partir de 9 ans

Le spectacle Fables à tables reprend la vivacité de la Fontaine dans un un abécédaire coloré et délirant, de “ a “ comme accordéon à “ z “ comme zébré, en passant par “ f “ comme fantaisie. Un tapis de gazon se fait piste de jeu pour leurs fables à jouer, à danser, à chanter … A partir de 9 ans .

30 Rue nationale La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63

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English :

The show Fables à tables takes up the liveliness of La Fontaine in a colorful and delirious primer, from ? a ? for accordion to ? z ? for zebra, via ? f ? for fantasy. A carpet of grass becomes a playground for their fables to play, dance and sing… Ages 9 and up

L’événement Fables à tables. Compagnie aux deux ailes La Croix-en-Touraine a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37