Visite découverte de la Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine
Visite découverte de la Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine mardi 21 juillet 2026.
La Croix-en-Touraine
Visite découverte de la Croix-en-Touraine
19 Avenue du Colonel Soufflet La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 19:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
LA CROIX-EN-TOURAINE
La Croix-en-Touraine s’est initialement développée autour de sa belle église romane, mais s’est ensuite mise à l’abri des crues de la rivière. Marqué par son lien avec le Cher, le village est surtout célèbre pour le parc Édouard-André, du nom de son propriétaire, illustre paysagiste du XIXe siècle.
RDV devant l’église
Durée 1h30 environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION CONSEILÉE 7 .
19 Avenue du Colonel Soufflet La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Visite découverte de la Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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