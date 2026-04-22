La Croix-en-Touraine

Visite découverte de la Croix-en-Touraine

19 Avenue du Colonel Soufflet La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

LA CROIX-EN-TOURAINE

La Croix-en-Touraine s’est initialement développée autour de sa belle église romane, mais s’est ensuite mise à l’abri des crues de la rivière. Marqué par son lien avec le Cher, le village est surtout célèbre pour le parc Édouard-André, du nom de son propriétaire, illustre paysagiste du XIXe siècle.

RDV devant l’église

Durée 1h30 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION CONSEILÉE 7 .

19 Avenue du Colonel Soufflet La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

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L’événement Visite découverte de la Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37