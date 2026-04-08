Fabrication artisanale de confiture La Forêt-Jardin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort
Fabrication artisanale de confiture La Forêt-Jardin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort dimanche 23 août 2026.
Saint-Evroult-de-Montfort
Fabrication artisanale de confiture
La Forêt-Jardin des Hayes 9 chemin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Réalisation d’une confiture avec les fruits du moment préparation des fruits, cuisson, mise en pot des confitures, pasteurisation, étiquetage.
Visite de la serre.
Départ de chacun.e avec son petit pot !
> Public adultes et grands enfants
> Réservation obligatoire (limité à 4 personnes) .
La Forêt-Jardin des Hayes 9 chemin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort 61230 Orne Normandie +33 6 83 23 78 74 leshayes@outlook.fr
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English : Fabrication artisanale de confiture
L’événement Fabrication artisanale de confiture Saint-Evroult-de-Montfort a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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