Fabrication artisanale de confiture La Forêt-Jardin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort

Saint-Evroult-de-Montfort

Fabrication artisanale de confiture

La Forêt-Jardin des Hayes 9 chemin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Réalisation d’une confiture avec les fruits du moment préparation des fruits, cuisson, mise en pot des confitures, pasteurisation, étiquetage.

Visite de la serre.

Départ de chacun.e avec son petit pot !

> Public adultes et grands enfants

> Réservation obligatoire (limité à 4 personnes) .

La Forêt-Jardin des Hayes 9 chemin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort 61230 Orne Normandie +33 6 83 23 78 74 leshayes@outlook.fr

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English : Fabrication artisanale de confiture

L’événement Fabrication artisanale de confiture Saint-Evroult-de-Montfort a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault