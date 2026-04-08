Visite guidée de la Forêt Jardin des Hayes La forêt Jardin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort

Saint-Evroult-de-Montfort

Visite guidée de la Forêt Jardin des Hayes

La forêt Jardin des Hayes 9 chemin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Au programme de la visite la forêt jardin, les vergers et la serre bioclimatique, avec leur histoire et leur perspective.

La Forêt Jardin des Hayes, implantée sur 8 000 m2 le long de la Touques, au printemps 2019, est un terrain d’expérimentation permanente, en perpétuelle évolution. Elle produit des fruits, des baies, des légumes vivaces, des plantes aromatiques et médicinales, des champignons.

A terme, la forêt jardin est un système durable, autonome, résilient, et productif sans recours aux énergies fossiles, sans besoin en eau, ni fertilisant. Elle stocke du carbone, restaure les paysages et constitue un refuge de biodiversité, cultivée et sauvage.

> Réservation obligatoire .

La forêt Jardin des Hayes 9 chemin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort 61230 Orne Normandie +33 6 83 23 78 74 leshayes@outlook.fr

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English : Visite guidée de la Forêt Jardin des Hayes

L’événement Visite guidée de la Forêt Jardin des Hayes Saint-Evroult-de-Montfort a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault